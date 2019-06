Man belt met asperges aan bij buurvrouw, steekt haar neer en pleegt zelfmoord JVN

04 juni 2019

05u00 0 De Krant Een 36-jarige vrouw uit Mol is gisteren zwaargewond geraakt nadat ze door haar buurman werd aangevallen met een mes. De vrouw zou minstens zeven steekwonden hebben opgelopen. De verdachte van de moordpoging beroofde zichzelf kort nadien van het leven.

Het slachtoffer deed gisterenvoormiddag rond 10 uur nietsvermoedend open toen de bel ging. Haar buurman Issiaga B. (40) stond voor de deur: hij had asperges over en vroeg of zijn buurvrouw die wilde. Maar voordat ze de groenten kon aannemen, haalde de buurman een pistool en een mes tevoorschijn. Het pistool viel tijdens een schermutseling op de grond. Daarop probeerde hij de vrouw te vermoorden met het mes.

"Ze belde hevig bloedend bij me aan. Het bloed stroomde uit haar lichaam", vertelt een buurtbewoner bij wie het slachtoffer hulp zocht. "Ze had zeker zeven steekwonden, onder meer in haar hals. Het was voor haar een raadsel waarom B. haar had aangevallen." Het slachtoffer kon de politie meteen vertellen wie haar had aangevallen. De agenten beukten de voordeur van B. in om hem te overmeesteren. In zijn huis vonden de agenten zijn levenloze lichaam. Zijn dochtertje zat op dat moment op school. (JVN)

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.