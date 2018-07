Man bedreigt politie met vork en mes 11 juli 2018

Enkele agenten keken vreemd op toen ze in juli vorig jaar opgeroepen werden om naar Houthulst te gaan waar een man amok maakte in zijn auto. Buurtbewoners hadden de politie gebeld nadat H.A. zich als een dolleman gedroeg en zich opsloot in de auto. Toen ze aankwamen, stapte de man uit de wagen. Hij bedreigde de agenten met vork en mes. De agenten konden het bestek afnemen en de man boeien. Hun verbazing maakte plaats voor afkeer toen bij controle in de auto een vuurwapen gevonden werd. Met 10 rondslingerende patronen in de auto. De man koestert om een onduidelijke reden haat tegenover de politie en werd al meermaals veroordeeld. Hij riskeert 10 maanden cel en 1.600 euro boete. (JHM)