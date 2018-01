Man bedot vriend door zoon te verzinnen 00u00 0

Een 33-jarige man uit Heist-op-den-Berg heeft een goede vriend jarenlang belogen. De dertiger vertelde hem over zijn denkbeeldige zoontje. "Die mocht hij niet zien van zijn ex, omdat hij zogezegd de alimentatie niet had betaald. Om een derde keer geld te kunnen lenen bij zijn vriend, vertelde de beklaagde zelfs dat zijn zoontje was gestorven en hij geen geld had voor de begrafenis", zei de openbaar aanklager. Omdat de man voor gelijkaardige feiten al zeven keer werd veroordeeld, vorderde het parket een celstraf van vier jaar. De verdediging vroeg om een opschorting. "Liegen is niet strafbaar, dus hier is geen sprake van misbruik van vertrouwen", aldus de verdediging. Vonnis 7 februari. (TVDZM)