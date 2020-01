Exclusief voor abonnees Man achter vernieuwde 'Tik Tak' wordt hoofd VTM 21 januari 2020

VTM krijgt een nieuwe man aan het roer: Maarten Janssen (38) verlaat de VRT en wordt er 'channelmanager'. Janssen was 'head of kids' bij VRT en was al vijf jaar channelmanager van Ketnet. Hij stond mee aan de wieg van succesvolle projecten als het vernieuwde 'Tik Tak', de Move tegen pesten, het Gala van de Gouden K's en '#LikeMe'. Janssen gaat begin maart aan de slag bij VTM en zal de zender verder helpen uitbouwen. Hij volgt de vorige week ontslagen Ricus Jansegers op - al was die programmadirecteur van alle DPG Media-zenders, met ook Q2, Vitaya en Caz.