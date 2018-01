Man achter opritmoord wil naar assisen, ook al riskeert hij daar levenslang 00u00 0

De tot 26 jaar cel veroordeelde Prosper Van der Borght wil dat zijn proces overgedaan wordt, deze keer voor assisen - ook al riskeert hij daar levenslang. De 76-jarige man uit Schellebelle werd in oktober vorig jaar veroordeeld als opdrachtgever voor de moord op zijn zoon Eddy. Die werd in 2011 op zijn vaders oprit gedood door twee huurmoordenaars. Prosper Van der Borght besliste meteen na de uitspraak in beroep te gaan. Vandaag wordt de zaak ingeleid voor het hof van beroep in Gent en zijn advocaat wil de weg vrijmaken voor een assisenproces. "Intussen is de wetswijziging rond de gecorrectionaliseerde assisenzaken vernietigd", zegt meester Kristiaan Vandenbussche. "We vragen dat het hof (van beroep, red.) zich onbevoegd verklaart, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling het dossier wél naar het hof van assisen kan sturen." Voor zijn cliënt maakt het door zijn hoge leeftijd en zijn gezondheidsproblemen niet uit dat hij dan een levenslange straf kan riskeren. "Op een assisenproces kan van dit complexe dossier wel een goed en duidelijk beeld geschetst worden", besluit zijn advocaat. (KAV)

