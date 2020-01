Exclusief voor abonnees Man achter genocide op jezidi's is nieuwe leider IS 22 januari 2020

Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi (foto) is de nieuwe baas van Islamitische Staat (IS). De Britse krant 'The Guardian' meldt dat op basis van informatie van spionnen bij twee inlichtingendiensten. De Iraakse Turkmeen stond mee aan de wieg van IS en is één van de invloedrijkste ideologen ervan. Op basis van zijn religieuze uitspraken vond de genocide tegen de jezidi's plaats. Duizenden vrouwen en meisjes van die bevolkingsgroep vielen in handen van IS en werden gebruikt als seksslavin of verhandeld op slavenmarkten.

