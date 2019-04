Exclusief voor abonnees Man achter brexitreferendum verdient nu 140.000 euro per uur 11 april 2019

David Cameron (foto) is de man door wie de brexitsage begon. De toenmalige Britse premier organiseerde in juni 2016 een referendum over het verlaten van de EU - ervan uitgaand dat de Britten 'remain' zouden stemmen óf dat zijn coalitiepartner een brexit nooit zou goedkeuren. Maar de Britten kozen voor 'leave', en Cameron behaalde onverwacht een overwinning zodat hij een absolute meerderheid kreeg. Hij stapte uiteindelijk op als premier, maar moet geen boterham minder eten: Cameron verdient nu geld met lezingen over de brexit. En die zouden hem tot 120.000 pond (140.000 euro) per uur opleveren, becijferde de Britse pers. Daarnaast heeft hij ook een boekendeal van ruim 900.000 euro gesloten.

