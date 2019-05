Exclusief voor abonnees Man achter Boekenbeurs sterft bij autocrash 27 mei 2019

De 50-jarige Alexis Dragonetti, CEO van uitgeverij Ballon Media en organisator van de jaarlijkse Boekenbeurs, is zaterdag overleden na een verkeersongeval in Antwerpen. Hij crashte met zijn Porsche tegen de voorkant van de Craeybeckxtunnel. "Een ploeg van de verkeerspolitie kon de man nog reanimeren, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis is overgebracht", klinkt het bij het Antwerpse parket. "Daar is hij later op de dag overleden." De stripuitgeverij - met Jommeke als bekendste titel - stuurde zaterdagavond een eerbetoon de wereld in. "Onze CEO was een motivator, inspirator en vriend. Hij was heel ondernemend en gedreven, en zat nog boordevol toekomstplannen. Hier zijn geen woorden voor. Enkel onze innigste deelneming voor familie, vrienden, alle medewerkers bij Ballon Media en iedereen uit de boeken- en stripwereld." (PLA/KSN)

