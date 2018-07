Man aangehouden na verkrachting in rusthuis 25 juli 2018

Een 54-jarige man is aangehouden op verdenking van het verkrachten van een 92-jarige vrouw. De verdachte en het slachtoffer verbleven beiden in een rusthuis in Evere. Verzorgend personeel zag afgelopen zaterdag hoe de man uit de kamer van de hoogbejaarde vrouw kwam. Ze vertoonde tekenen van seksueel misbruik. De politie werd meteen verwittigd en pakte de vijftiger op. De man was geplaatst in het rusthuis na een ongeval waarbij hij hersenschade had opgelopen. Een psychiater werd aangesteld om hem te onderzoeken. De man werd in beschuldiging gesteld van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een kwetsbaar persoon. Hij ontkent alle aantijgingen. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. (WHW)

