Man aangehouden die op oudejaar agent sloeg

Een 20-jarige man die geweld gebruikte tegen een politieagent op oudejaarsavond in Brussel, is aangehouden door de onderzoeksrechter. "De man wordt verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent in functie", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. "Het is nog niet duidelijk waarom de man zo agressief reageerde", aldus de woordvoerder. (VDBS)