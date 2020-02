Exclusief voor abonnees Man (90) ligt hele nacht in gracht na ongeval 04 februari 2020

00u00 0

Een 90-jarige man uit Turnhout heeft de hele nacht doorgebracht in een gracht na een ongeval in Arendonk zondagmiddag. Hij geraakte er niet op eigen kracht uit en werd pas gisteren gevonden. Een fietser had 's ochtends een verlaten scooter opgemerkt aan het jaagpad langs het kanaal in Arendonk en alarmeerde de hulpdiensten. Die startten meteen een zoekactie in het kanaal, maar die leverde niks op. Net toen de brandweer wilde vertrekken, merkten ze de 90-jarige man op in de gracht. "Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar was in goede gezondheid", aldus de lokale politie Kempen Noord-Oost. Zijn echtgenote had zondagavond al aangifte gedaan nadat hij niet was thuisgekomen.