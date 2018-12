Man (87) overlijdt aan hartstilstand na CO-alarm 15 december 2018

00u00 0

Een 87-jarige man uit het Antwerpse Kontich is gisteravond overleden aan een hartstilstand toen hij samen met zijn vrouw zijn woning verliet na een CO-alarm. De hartstilstand zou niet veroorzaakt zijn door CO-intoxicatie. Het koppel had zelf de brandweer gebeld omdat ze vermoedden dat er koolstofmonoxide in hun woning aanwezig was. Ze waren op eigen houtje en slechts licht bevangen buiten geraakt. Daar kreeg de man echter een hartstilstand. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De vrouw werd ter controle naar het ziekenhuis afgevoerd. (VTT)