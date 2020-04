Exclusief voor abonnees Man (74) overlijdt in woningbrand 27 april 2020

Een 74-jarige man is gisterochtend overleden toen brand uitbrak in zijn woning in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Vermoedelijk is hij met een sigaret in de hand in slaap gevallen. "Hij was slecht te been en al langer op de sukkel", zegt een buur. "Toen onze ploegen aankwamen, hing de woning vol rook", aldus de Brandweerzone Centrum. "Het vuur was op dat moment al sterk in kracht afgenomen. Een brand heeft zuurstof nodig, maar die ontbrak." Het parket sluit kwaad opzet uit. Het slachtoffer laat één dochter na.