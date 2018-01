Man (72) zonder benen kan vluchten uit brandend huis 23 januari 2018

Een 72-jarige diabetespatiënt bij wie de benen geamputeerd zijn, is gisterochtend zelf kunnen ontsnappen uit zijn brandende huis. Adrien Verbeke uit Ieper, die alleen woont, zag rond 4 uur 's nachts hoe zijn huis in lichterlaaie stond. "Rookmelders haalden ons uit onze slaap", zegt buurman Philippe Leroy. "Ik zag metershoge vlammen uit het huis van Adrien komen. Geen seconde later rolde hij letterlijk naar buiten. Twee andere buren hebben hem in veiligheid gebracht." De zeventiger is door de brand niet alleen zijn huis, maar ook zijn scootmobiel en zijn twee prothesen kwijt. Ook het huis van de buren is onbewoonbaar. (VHS)