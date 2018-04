Man (67) loopt brandende garage binnen en overlijdt 18 april 2018

Een 67-jarige man uit Nederhasselt (Oost-Vlaanderen) is gisteren overleden bij een brand in zijn garage. De man merkte het vuur zelf op en verwittigde zijn vrouw om het huis te verlaten. Daarna ging de man terug in de garage, die hij gebruikte als werkruimte. Waarom de man terug naar binnen ging, is een raadsel. Volgens de familie omdat hij zelf nog een poging wilde ondernemen het vuur te doven. De man kwam echter niet meer naar buiten. De hond kon tijdig naar de overkant gebracht worden bij de buren. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de exacte oorzaak van de brand te achterhalen. Ook het labo kwam ter plaatse om de doodsoorzaak van het slachtoffer te achterhalen. (KBD)