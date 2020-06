Exclusief voor abonnees Man (64) bestolen terwijl hij even uitrust op bankje 25 juni 2020

00u00 0

Een man uit Poperinge (64) werd dinsdagnamiddag bestolen in de Geitenweg in De Panne toen hij tijdens een wandeling even uitrustte op een bankje en zijn tas naast zich had gezet. Plots kwam een oudere, Franstalige man naast het slachtoffer zitten. Die moet de smartphone uit de tas hebben gehaald. Toen het slachtoffer zijn wandeling verder zette, was de smartphone verdwenen. (BBO)