Man (59) sterft vlak voor hij op reisbus naar Benidorm stapt 24 december 2018

00u00 0

Een weekje vakantie in Benidorm, dat was het plan van tientallen mensen die gisteren in Menen klaarstonden om met een bus van reisorganisator Herman & Vandamme naar de zon te rijden. Maar één passagier werd onwel toen hij met zijn wagen aankwam op de parking. Hij botste tegen een boompje en bleef bewusteloos achter het stuur zitten. Het opgetrommelde mugteam kon hem niet meer reanimeren en hij stierf ter plaatse. De echtgenote van de vijftiger werd opgevangen door de hulpdiensten. De rest van de groep, van wie velen het drama gezien hadden, vertrok alsnog naar Benidorm, al was de stemming bedrukt. (VHS)