Man (59) dood gevonden op voetpad 28 december 2018

Een 59-jarige man uit Assebroek is gisterochtend dood gevonden op een voetpad. Het is niet meteen duidelijk hoe de vijftiger om het leven is gekomen, want hij vertoonde geen uiterlijke tekenen van geweld. Volgens het onderzoek zou hij woensdagavond rond 22.45 uur naar zijn auto zijn gewandeld, en is hij daar waarschijnlijk onwel geworden. Het slachtoffer werd pas de volgende ochtend om 7.45 uur gevonden. Alle hulp kwam te laat. (JHM/MMB)