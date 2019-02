Man (55) verdrinkt op vakantie in Cuba 19 februari 2019

Johan Debuf, een 55-jarige man uit Pittem die met zijn echtgenote op vakantie was in Cuba, is daar om het leven gekomen tijdens het snorkelen. Dat gebeurde zondag. Wat er precies is misgelopen, is niet duidelijk. Er werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. Het echtpaar zou normaal gezien vandaag weer thuiskomen na een welverdiende tiendaagse vakantie op het Caraïbische eiland. Om helemaal te ontstressen, had Johan Debuf naar verluidt zelfs met opzet zijn smartphone thuisgelaten. Het is nog niet bekend wanneer precies het stoffelijk overschot wordt gerepatrieerd. (VHS)