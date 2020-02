Exclusief voor abonnees Man (54) sterft na ruzie met verloofde 29 februari 2020

00u00 0

Het parket van West-Vlaanderen heeft een onderzoek geopend naar de dood van de 54-jarige Gerdy Delannoy. Die werd gisterochtend dood aangetroffen in zijn huis in Ingelmunster, waar hij samenwoonde met zijn verloofde Steven M. (43). Volgens de buren was er in de uren voor zijn overlijden een luide ruzie te horen bij het koppel. De verloofde van het slachtoffer zou rond 4.20 uur gisterochtend zelf de hulpdiensten hebben verwittigd, die bij hun aankomst de vijftiger dood aantroffen. Hij werd door de politie opgepakt en meegenomen voor verhoor. Of hij ervan beschuldigd wordt zijn partner gedood te hebben, was gisteravond nog niet duidelijk. Het koppel verhuisde drie maanden geleden naar Ingelmunster en zou in juni trouwen. De familie van Gerdy Delannoy reageerde gisteren aangeslagen. "We weten zelf nog niet wat er precies is gebeurd", zegt zijn broer. "Het onderzoek loopt nog, en zo lang er geen duidelijkheid is willen we niemand met de vinger wijzen." (VHS/IBO)

Aanbieding loopt nog 05 dagen 18 uren 32 minuten 42 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode