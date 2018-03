Man (53) drinkt zich moed in voor rij-examen (om rijbewijs terug te halen na dronken rijden) JHM

06 maart 2018

00u00 0 De Krant Een 53-jarige man uit Oostende haalde de stommiteit van zijn leven uit toen hij zich eind vorig jaar moest aanmelden bij het examencentrum in Harelbeke. Hij moest er een psychologisch en medisch examen afleggen vooraleer hij zijn rijbewijs terug kon krijgen nadat hij betrapt werd op dronken rijden. "Maar ik ben voor beide examens gebuisd", gaf V. toe.

"Ik was zodanig zenuwachtig dat ik om 4 uur opstond om wat bier te drinken, voor wat extra moed. Maar ze hadden het geroken in het examencentrum en buisden me." De rechter en procureur konden hun oren niet geloven.

"Dus jij drinkt vlak voor je examen waar je moet bewijzen dat je geen alcoholprobleem hebt? Dat was niet echt je beste idee, hé." Franky V. krijgt alsnog een herkansing. Tegen 28 mei mag hij nieuwe proeven afleggen.