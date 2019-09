Exclusief voor abonnees Man (49) opgepakt voor moord op vrouw (35) 27 september 2019

00u00 0

In Zoersel is woensdagavond een 35-jarige vrouw dood aangetroffen in haar sociale woning. Het parket laat weten dat ze op zeer gewelddadige wijze om het leven gekomen is. Haar 49-jarige partner, die bij haar woonde, is ter plaatse ingerekend. De man verzette zich niet en was erg verward. Hij heeft, net als het slachtoffer, een psychiatrisch verleden. Zijn aanhouding is gisteren bevestigd. Er is een moordonderzoek geopend en verschillende deskundigen, onder wie een psychiater, zijn aangesteld. (BSB)