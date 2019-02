Man (39) wil nog snel afrit nemen: verongelukt met Porsche 11 februari 2019

Op de verkeerswisselaar van de E17 is ter hoogte van Zwijnaarde vrijdagavond een dodelijk ongeval gebeurd. Een 39-jarige man uit Aalter wou met zijn Porsche Cayenne vermoedelijk nog snel de afrit naar de R4 nemen, maar schatte dat manoeuvre verkeerd in. Hij knalde frontaal tegen de vangrail. De klap moet enorm geweest zijn, want de vangrail is uit het asfalt losgerukt en een tiental meter verschoven. De bestuurder zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hulp kon niet meer baten. "We hebben onder andere de beelden van verkeerscamera's bekeken om de omstandigheden te onderzoeken", zegt het parket van Oost-Vlaanderen. "Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken." (DJG)

