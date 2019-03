Man (39) wekt vrouw met kokend water 07 maart 2019

00u00 0

Een man uit Hamont-Achel heeft 15 maanden cel met uitstel gekregen omdat hij zijn vrouw en dochter verwond heeft met kokend water. De 39-jarige man maakte zijn vrouw wakker door een volle waterkoker over haar uit te gieten, en daarbij liep ook hun kind brandwonden op. Dat laatste was niet zijn bedoeling, zei hij. Hij vroeg dan ook vrijspraak voor de letsels van het kind, maar de rechtbank ging daar niet op in en sprak van voorbedachtheid. Zijn celstraf en de boete van 800 euro zijn met uitstel. Hij moet wel een cursus agressiebeheersing volgen. (BVDH)