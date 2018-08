Man (36) op slag dood na ongeval met gloednieuwe motor 06 augustus 2018

Een 36-jarige motorrijder is zaterdagochtend gestorven bij een verkeersongeval in Loppem. Koen Messiaen (foto) botste met een personenwagen die net linksaf wou slaan en was op slag dood. Het parket onderzoekt of er bij het manoeuvre sprake was van overdreven snelheid en of de bestuurster van de wagen haar richtingaanwijzer gebruikte.

