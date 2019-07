Exclusief voor abonnees Man (29) opgepakt, maar vriendin stak zichzelf neer 10 juli 2019

Een 29-jarige man uit Diksmuide zat maandagnacht en gisteren even in de cel na een steekpartij in zijn woning. Daar werd een 26-jarige vrouw in de buik gestoken, waarbij ze levensgevaarlijk gewond raakte. Toen de hulpdiensten arriveerden, zat M.D. met bebloede handen naast zijn vriendin. Er lag een mes in de buurt. Hij verklaarde meteen dat zijn vriendin zichzelf in de buik had gestoken, wat de speurders verdacht leek. In de loop van de dag bleek die vreemde hypothese wel te kloppen. Op het moment van de feiten hing M.D. immers aan de lijn met zijn zus toen hij plots uitriep dat zijn vriendin zich gestoken had. Die zus werd verhoord en zij bevestigde het verhaal van haar broer. Bovendien is het ook zo dat M.D. zélf de hulpdiensten belde en probeerde om de wonde te stelpen. Hij werd weer vrijgelaten. Het is nu afwachten tot slachtoffer S.V. verhoord kan worden. Zij is intussen stabiel. (JHM)

