Man (23) verongelukt twee maanden voor hij papa zou worden 31 maart 2018

00u00 0

Een 23-jarige man uit het Gentse Wondelgem is donderdagnacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Evergem. In een bedrijventerrein reed Tahir Sefa Karaça om 3.20 uur met zijn nieuwe Mercedes A45 AMG in op een geparkeerde vrachtwagen. Hij belandde onder de oplegger. Vermoedelijk verloor hij de controle over het stuur van de erg snelle wagen nadat hij een boordsteen geraakt had. De twintiger zou binnen twee maanden vader worden van zijn eerste kind. Hij was pas een jaar geleden getrouwd. Zijn lichaam wordt gerepatrieerd naar Turkije, waar het dit weekend al begraven zal worden. (JEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN