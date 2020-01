Exclusief voor abonnees Mammoeten in Kentucky VOORGELEZEN 25 januari 2020

Twee romans voor de prijs van één, dat krijg je met het nochtans flinterdunne 'West' van de Britse Carys Davies.

Die greep voor haar debuut terug naar een onbekend stukje Amerikaanse geschiedenis: de vondst van mammoetskeletten in het 19de-eeuwse Kentucky. Rond de ontdekking spint Davies twee al even lyrisch geschreven verhalen boordevol sfeer en hartzeer: een 'Don Quichot'-achtige saga van de treurende weduwnaar Cy, die alles achterlaat en westwaarts trekt om naar de nazaten van de mammoeten te zoeken, en een coming-of-age-relaas van zijn tienerdochter Bess, die achterblijft met alleen maar herinneringen, een nukkige tante en hoop op pa's terugkomst. Personages uit de twee plotlijnen brengt Davies uiteindelijk samen in een briljant opgezet slot dat nog lang door je hoofd blijft spoken. Zowel The Guardian als The Sunday Times riepen dit prachtig trieste juweel-tje terecht uit tot een van dé romans van het jaar.

'West'. Carys Davies. Meulenhoff. € 18,99

+ Wondermooie mix van coming-of-age- verhaal en avonturenroman in het 19de-eeuwse Amerika.

- Jammer dat sommige mannelijke personages zulke wandelende clichés blijven.

