Mama Verstappen ziet Max slechts twee rondjes rijden 09 april 2018

00u00 0

Sophie Kumpen, Belgische mama van Max Verstappen, was met dochter Victoria in Bahrein. Om zondag nog maar voor de tweede keer in haar leven op de startgrid te gaan, "de vorige keer was nog in de tijd van Jos, in Canada denk ik", zei ze. Na de race kon Sophie terug naar Maaseik met een magere buit: ze zag zoonlief amper... twee rondjes rijden. Zaterdag ging Max er in de eerste ronde van de kwalificaties al af, een probleem met de afstelling van de motor. En in de race viel hij na één ronde uit met averij na een aanrijding met Hamilton, die langs zijn boordradio schreeuwde "wat een eikel" en daarvoor op de persconferentie werd aangepakt door een Nederlandse journalist. (JB)