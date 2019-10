Exclusief voor abonnees Mama verspreidt foto aangereden dochter 18 oktober 2019

De moeder van een meisje van 12 dat gisterochtend werd aangereden op een zebrapad in Asse, heeft een foto verspreid waarop te zien is hoe haar gehavende dochter met een brancard naar een ambulance wordt gebracht. Het meisje liep een zware hersenschudding op en kan haar benen voorlopig niet gebruiken. Het ongeval gebeurde nadat ze gemerkt had dat haar smartphone uit haar achterzak gevallen was tijdens het oversteken van een drukke straat, en ze zich bukte om het toestel op te rapen. De bestuurder van een grijze wagen met gedoofde lichten die haar aanreed, pleegde vluchtmisdrijf. Door het beeld van haar dochter te verspreiden, hoopt de moeder dat de dader beseft wat hij heeft aangericht en zich alsnog kenbaar maakt. "Veel aanwijzingen zijn er nog niet, maar het parket is alvast een onderzoek gestart", zegt ze. (WDS)

