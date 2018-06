Mama verrast jubilaris Vertonghen met 'cap' 04 juni 2018

00u00 0

Het perfecte geschenk uit handen van de ideale persoon. Jan Vertonghen kreeg voor de aftrap van zijn honderdste interland een 'cap' overhandigd door zijn moeder Ria Mattheeuws. Zichtbaar verrast, maar vol trots nam de verdediger het unieke item - met zijn naam en mijlpaal erop geborduurd - in ontvangst. "Ik wist niet dat ik een petje zou krijgen", lachte Vertonghen, die een dag eerder nog vertelde dat hij jaloers was op die typisch Engelse traditie. "Het krijgt ongetwijfeld een mooi plekje bij mij thuis. Mijn moeder op het veld zien, was een nog grotere verrassing - en een grappig zicht." De verdediger is na zaterdag het eerste Belgische lid van de 'Club van 100'. "Maar ik ben nog lang niet klaar." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN