Mama van Elise Mertens is ervan overtuigd: prematuurtjes zijn vechters Wetenschap kan het niet bewijzen, dat doen ze zélf Sven Spoormakers

20 januari 2018

00u00 5 De Krant "Elise is een prematuurtje. Dat zijn vechters." De mama van de nieuwste Vlaamse tennissensatie Elise Mertens (22) laat er geen twijfel over bestaan: haar dochter heeft, door de moeilijke start van haar leven, een ijzersterke wilskracht. Maar is dat écht zo?

Elise Mertens is aan een knappe Australian Open bezig: zondag klopte ze de Kroatische Petra Martic in de achtste finales, maar vooral: ze loopt over van de vechtlust. "Elise is een prematuurtje. Dat zijn vechters, zeggen ze. Als ze vroeger iets moest doen voor school of voor het tennis, ging ze steevast tot het uiterste", zegt haar mama, Lilian Barbé (59). Toen haar dochter op 17 november 1995 geboren werd, was dat ruim twee maanden te vroeg. Ze woog amper 1,7 kilogram. "Maar Elise ademde meteen zelfstandig en tegen sinterklaas mocht ze al naar een gewone kamer. Toen al een vechtertje, hè."

Heel herkenbaar, vindt Petra De Pauw. Zij en haar man Herman Verbruggen - Marcske uit 'F.C. De Kampioenen' - verwelkomden 11 jaar geleden dochtertje Billie na amper 27 weken zwangerschap. "Ook bij haar zit een soort van verbetenheid ingebakken", zegt Petra, die het boek 'Mag het iets meer zijn? Dagboek van een prematuurtje' schreef. "Als ze iets wil, gaat ze er altijd voor de volle 100% voor. Gaan we met ons gezin lopen, dan wil ze de eerste zijn. Is er een wedstrijdje op school, dan wil ze de beste van de klas proberen te verslaan. Niet toevallig wil ze nu atletiek gaan doen."

