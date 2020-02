Exclusief voor abonnees Mama Tine Nys in coma, dag na uitspraak proces 03 februari 2020

Een dag na de uitspraak in het euthanasieproces heeft de familie Nys een nieuwe klap te verwerken gekregen. De moeder van Tine Nys, de jonge vrouw die euthanasie kreeg, werd vrijdagavond getroffen door een hartstilstand. Ze wordt sindsdien in een kunstmatige coma gehouden. Dat bevestigt Joris Van Cauter, de advocaat die de familie Nys bijstond tijdens het euthanasieproces. "Of de hartstilstand een rechtstreeks gevolg is van het proces weet ik niet, maar het zal er geen goed aan hebben gedaan", aldus Van Cauter.

