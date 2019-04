Exclusief voor abonnees Mama roept op: "Draag je T-shirt binnenstebuiten voor Wereldautismedag" 02 april 2019

00u00 0

Vandaag is het Wereldautismedag. Om kinderen met autisme, zoals haar zoontje Louis (7), te steunen, roept Iene Schuermans uit Balen op om je T-shirt binnenstebuiten en achterstevoren te dragen. Zo worden de etiketten zichtbaar, en dat is de bedoeling. "Autisten hebben het vaak heel moeilijk met kriebelende labels. Maar we willen er ook mee aantonen dat ze nog te snel een etiket krijgen opgekleefd. Er leven nog veel vooroordelen rond autisme." De actie is een knipoog naar Werelddownsyndroomdag enkele weken geleden. Toen werd opgeroepen om twee verschillende sokken te dragen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen