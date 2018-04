Mama & Papa-avond bij Sunweb 28 april 2018

00u00 0

Leuk idee: touroperator Sunweb organiseert tijdens zijn FamFun-vakanties speciale avonden voor ouders. Tijdens een weekverblijf is er telkens één ontspannende avond voor mama's waarop papa voor de kids zorgt en één avond voor papa's waarbij mama zich ontfermt over de kroost zodat papa even kan chillen. In het Franse Les Orres serveert de hotelbar dan voor de mannen een typische mannendrank met een fikse korting, tijdens de mama-avond staan er cocktails op het programma. Bedoeling is op die manier een band tussen de vakantiegezinnen te smeden, maar vooral ook om ouders de mogelijkheid te geven er even tussenuit te knijpen. In het laagseizoen genieten vakantiegezinnen tijdens de FamFun-week in Zell Am See/Kaprun daarnaast van extra activiteiten op mannenmaat, zoals een Segwaytocht of een mountainbiketocht. De mama's mogen een yoga-activiteit verwachten, maar dan wel mama-only. (JL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN