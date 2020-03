Exclusief voor abonnees Mama, oma, overgrootmoeder Clothilde Vermassen (84) uit Wichelen 26 maart 2020

00u00 0

De 84-jarige Clothilde Vermassen woonde net als Rosette De Vuyst in woonzorgcentrum De Molenkouter in Wichelen. Ze stierf een dag na haar medebewoonster in het ziekenhuis. Clothilde was geboren in Lede op 8 augustus 1935 en was weduwe. Ze had één dochter, die haar haar oogappel en kleinkind Kristof schonk. Ze had ook al twee achterkleinkinderen. (DVL)

