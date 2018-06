Mama Kai-Mook gestorven 05 juni 2018

00u00 0

Planckendael heeft gisteravond afscheid moeten nemen van olifant Phyo Phyo (foto). De 36-jarige mama van de beroemde Kai-Mook leed al een tijd aan nierfalen. Omdat het dier veel pijn had, heeft het dierenpark haar laten inslapen. Phyo Phyo was de moeder van zes olifanten. Planckendael maakt zich nu vooral zorgen om Tarzen, haar kalfje van anderhalve maand oud. Het dier komt niet genoeg bij en moet zonder zijn moeder een plaats in de kudde vinden. De olifantentempel is gesloten voor het publiek. Nog maar een week geleden stierf in Planckendael ook al olifant Qiyo, een kalf van Phyo Phyo.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN