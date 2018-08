Mama Ivana Smit getuigt voor het eerst: “Ze zou nooit naakt op balkon gaan staan” Bjorn Maeckelbergh

24 augustus 2018

00u00 0 De Krant Neen, haar dochter had geen financiële problemen en ze was zeker niet depressief. De mama van Ivana Smit (18) barstte gisteren in tranen uit in de rechtbank van Kuala Lumpur. "Of Ivana zelfmoord zou plegen? No way, zéker niet, zei ze fel. "Er is iets gebeurd bij dat Amerikaans koppel."

Voor het eerst heeft de mama van Ivana Smit zich publiekelijk uitgesproken over de dood van haar dochter. Het 18-jarige model uit Peer werd in december vorig jaar gevonden op een balkon van een woontoren in de Maleisische hoofdstad. Ze zou 42 meter diep gevallen zijn. "Een ongelukje", schreven de plaatselijke speurders al snel in hun dossier. Karin Smit (54) heeft dat nooit geloofd. Daarom ook dat de familie zo hard aandrong op het lopende proces in Kuala Lumpur. De rechter moet straks uitmaken of er een misdrijf is gepleegd en of er een echt strafproces komt.

Karin Smit vertelde dat ze een goede relatie had met haar dochter, ook al woonde Ivana aan de andere kant van de wereld. "We skypeten elke dag minstens twintig minuten met elkaar, meestal zelfs een half uur. We spraken over koetjes en kalfjes. Of over wat ze zou klaarmaken om te eten." Ivana woonde vanaf haar twee jaar bij haar grootouders aan vaderskant in Penang, een tropisch eiland in het noordwesten van Maleisië. Dat was een doelbewuste keuze van haar ouders, die hier een eigen zaak hadden. Hun redenering: Ivana's grootouders konden haar meer aandacht geven want ze hadden meer tijd. Toen ze 14 jaar was, woonde Ivana een jaar bij haar ouders in Limburg.

Eén probleempje

