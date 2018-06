Mama in shock laat boorling verdrinken in toilet 05 juni 2018

Een Marokkaanse vrouw van 24 jaar is veroordeeld tot 6 maanden cel omdat ze haar pasgeboren baby liet verdrinken in een toilet. De vrouw raakte in shock toen ze in oktober 2016 's nachts beviel. Volgens de wetsdokter had het jongetje wel geleefd, maar wees alles op een verdrinking. Niemand in het gezin had gezien dat de vrouw zwanger was. Zij besefte het zelf maar enkele dagen voor de geboorte toen ze voor het eerst naar de gynaecoloog was geweest. De mama verborg het lijkje in een zak in een kleerkast. Toen haar broer het een dag later vond, stopte hij het in een rugzak en ging het samen met de mama bij het politiebureau afgeven. Een psychiater onderzocht de mama. "Ze was zo bang voor de schande die ze haar familie zou aandoen. In de Marokkaanse cultuur is ongewenst zwanger worden van een man met wie je geen relatie hebt, niet toegelaten", klinkt het.

