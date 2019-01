Mama in coma krijgt 1 jaar cel 29 januari 2019

Een jonge moeder van twee uit Knokke die al anderhalf jaar in coma ligt, is opvallend genoeg toch veroordeeld tot één jaar cel met uitstel. Mireille V. spoot zichzelf in de zomer van 2017 gelijktijdig heroïne en cocaïne in - een zogenaamde 'speedball' - waarna ze vrijwel onmiddellijk in shock ging. Haar echtgenoot Joery A. wachtte liefst 20 uur voor hij de hulpdiensten belde.

