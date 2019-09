Exclusief voor abonnees Mama dood, papa onder de medicijnen: zoontje (12) slaat alarm 09 september 2019

Een 45-jarige man heeft zaterdagnacht in Oekene (Roeselare) zijn acht jaar jongere vrouw om het leven gebracht. Waarom de stoppen bij Pol M. doorsloegen, is niet bekend. Slachtoffer Ellen D. stierf in de slaapkamer. Een man uit de buurt, gealarmeerd door het ongeruste zoontje van het koppel, kwam op het drama uit. Pol M. probeerde na de feiten zelfmoord te plegen.

