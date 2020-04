Exclusief voor abonnees Mama bevalt in auto op 500 meter van het ziekenhuis 08 april 2020

Een vrouw uit Ekeren is in de nacht van zaterdag op zondag bevallen in de auto. Nele Vandenhoudt (32) werd door haar man Ben Wuyts (33) in volle vaart naar het ziekenhuis gereden, maar kleine Morgane werd geboren op een halve kilometer van het AZ Klina in Brasschaat. Bovendien werd het koppel onderweg tegengehouden tijdens een politiecontrole. "Omdat we op dat moment niet buiten mochten door de coronamaatregelen? We weten het niet. Maar de agenten schoten meteen in actie en begeleidden ons naar het ziekenhuis", vertelt Ben.

