Mama beboet voor geknutselde parkeerschijf van dochter 26 februari 2018

Mama Evelien Vanheer trok afgelopen weekend grote ogen toen ze in de Leuvense deelgemeente Heverlee op de bon vloog. Zoals gewoonlijk had ze de zelfgemaakte parkeerschijf van haar dochter Claire gebruikt, maar de parkeerwachter van dienst was duidelijk niet onder de indruk van het knutselwerk. Omdat de parkeerschijf niet voldeed aan de vereiste voorschriften schreef de man een retributie van 27,5 euro uit. Volgens Evelien Vanheer gebruikt ze de parkeerschijf al drie jaar zonder enig probleem. Ze is nu van plan om de retributie aan te vechten, maar de kans is klein dat ze het pleit wint. "Parkeerschijven moeten nu eenmaal voldoen aan bepaalde technische vereisten", zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie. Zo moet een parkeerschijf de juiste kleuren en afmetingen hebben, en is een persoonlijke toets enkel toegelaten op de achterzijde.

HLN