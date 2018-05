Malisse wint in Brussel, Clijsters en McEnroe stelen de show 28 mei 2018

00u00 0

Xavier Malisse blijft ongeslagen op eigen bodem in de Champions Tour: eerder won hij twee keer het ter ziele gegane Optima Open, afgelopen weekend was de 37-jarige Kortrijkzaan de eindwinnaar op de BNP Paribas Fortis Champions, het veteranentoernooi in de David Lloyd Club in Brussel. Malisse haalde het in de finale van de Australiër Mark Philippoussis met 6-7, 6-4, (10-8). Na die boeiende eindstrijd kreeg het talrijk opgekomen publiek ook nog een nostalgische dubbel gemengd voorgeschoteld waarbij Kim Clijsters en John McEnroe met 6-2, 6-3 de baas bleven over Dominique Monami en Henri Leconte. Het mag niet verbazen dat het entertainmentgehalte zeker zo belangrijk was als de tennisprestaties. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN