Malisse nodigt maatje Deschacht uit 13 juli 2018

Xavier Malisse (37) en voormalig Anderlecht-voetballer Olivier Deschacht (37) zijn goede vrienden die geregeld een balletje slaan. Vroeger was dat een tennisballetje, dezer dagen zijn ze veeleer op padel- en golfbanen terug te vinden. De Kortrijkzaan nodigde zijn kompaan een dagje uit in Londen om te genieten van het tennis op Wimbledon. Malisse zelf kwam trouwens ook in actie. Met ex-dubbelspeler Colin Fleming doet hij mee aan het veteranentoernooi, en met succes. De Belgisch-Britse combinatie won al twee matchen in de poule en lijkt zo op weg naar de finale van het invitatietoernooi. (FDW)

