Exclusief voor abonnees Malinwa zonder Engvall? 14 december 2019

Gustav Engvall (23) is onzeker voor het duel tegen Club Brugge. De Zweedse spits - net terug van een knieblessure - sukkelt met de adductoren na een verkeerde beweging op training. Geen zware blessure: een lichte verrekking, zo bleek uit een echo. De medische staf van KV Mechelen wacht de training van vandaag af om te beslissen of Engvall wedstrijdfit is. Peyre en Vanzeir, die tijdens de week wat hinder ondervonden, zijn wel klaar voor de wedstrijd van morgen op Jan Breydel. Lemoine revalideert verder. (ABD)