Exclusief voor abonnees Malinwa wil gesprek met fan die Hitlergroet bracht 12 november 2019

KV Mechelen heeft de zogenaamde 'supporter' die in de match tegen Charleroi de Hitlergroet bracht richting Marco Ilaimaharitra uitgenodigd voor een gesprek. "We gaan niet zomaar een straf uitspreken. Iedereen heeft het recht om zich te verdedigen en zijn verhaal te doen", aldus Gert Van Dyck van het Supportersorgaan. Het onderhoud zal in principe eind deze of begin volgende week plaatsvinden. Daarna zal Malinwa beslissen of het de man een stadionverbod oplegt. (ABD)