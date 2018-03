Malinwa traint eerste keer na degradatie 15 maart 2018

Malinwa heeft woensdag de trainingen hervat. De spelersgroep beperkte zich tot een uitlooptraining en individueel werk. Vandaag trainen Van Wijk en zijn jongens op het veld in het AFAS-stadion. Hoe de planning er na deze week uitziet, blijft voorlopig nog onduidelijk. Van oefenmatchen is er voorlopig geen sprake, want KV Mechelen kan geen thuiswedstrijden organiseren door de werken aan het stadion. (DPB)

