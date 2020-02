Exclusief voor abonnees Malinwa nog altijd zonder Kaya 28 februari 2020

00u00 0

Nog geen Kaya (enkel) bij KV Mechelen. Ook de vorige twee wedstrijden moest de aanvoerder aan zich laten voorbij gaan. Malinwa nam gistermiddag al de bus naar Sint-Truiden om er een training op het kunstgras van Stayen af te werken. "Als we niets meer te winnen of verliezen hadden, zouden we niet op afzondering gegaan zijn. Maar nu, in de strijd om play-off 1, kunnen alle procentjes helpen. Bij winst doen we een schitterende zaak", beseft Wouter Vrancken. Als KVM drie punten pakt, wipt het voorlopig over RC Genk, dat zondag Club Brugge ontmoet. (ABD)