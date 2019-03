Malinwa mist topschutter De Camargo in promotiefinale 12 maart 2019

Slecht nieuws voor KV Mechelen. Malinwa moet het komende zaterdag in de return van de promotiefinale tegen Beerschot-Wilrijk doen zonder topschutter Igor de Camargo. De 35-jarige spits - dit seizoen goed voor veertien competitiedoelpunten - moest in de heenmatch (0-0 vorige zaterdag) geblesseerd naar de kant na een duel met Beerschot-verdediger Denis Prychynenko. Een scan wees gisteren uit dat de Braziliaanse Belg een scheurtje in de mediale band van zijn linkerknie heeft opgelopen. Hij is enkele weken out. "Het is erg jammer dat ik de finale moet missen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de ploeg het ook zonder mij kan afmaken", reageerde De Camargo. (ABD)